Mima-Expedition: So laufen die Grenzkontrollen

von Claudia Vogelmann 21.05.2025 | 12:10 |

Die Grenzkontrollen nach Deutschland wurden offiziell verschärft. In unserer Mima-Expedition fahren wir zu einem der meist befahrenen Grenzübergänge in Freilassing in Bayern und machen uns ein Bild von der Situation.