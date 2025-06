Corona: Merkel spricht mit Kommunalpolitikern

von Patricia Schäfer 19.02.2021 | 13:00 |

In der Debatte um Lockerungen von Corona-Beschränkungen sucht Bundeskanzlerin Angela Merkel den Kontakt zu Kommunalpolitikern. Am Vormittag nahm Merkel mit Minsiterpräsident Söder an einer Videokonferenz mit Landräten und Oberbürgermeistern teil.