Paris noir: Centre Pompidou stellt schwarze Künstler in den Fokus

von Luis Jachmann und Tonny Linke 22.05.2025 | 12:10 |

In der Ausstellung im Centre Pompidou geht es um die Aufarbeitung der französischen Kolonial-Geschichte in Afrika, aus der Sicht afro-stämmiger Künstler. Ihre Werke sollen die Emanzipationskämpfe der Menschen in den Kolonien zeigen.