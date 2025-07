Von Lucke: "Spahn ist Ausdruck einer Krise"

14.07.2025 | 12:10 |

Im Streit um die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts habe Jens Spahn "die Lage völlig unterschätzt", so Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Es komme jetzt darauf an, SPD und Union wieder zu vereinigen, sonst werde "die Mitte in dieser Koalition erodieren".