Möglicher Kanzlertausch: Eine Analyse

Hält Merz dem Druck stand? "Der ist ein hartnäckiger Knochen"
von Christiane Hübscher, Diana Zimmermann, Wulf Schmiese
Kurz vor den nächsten Landtagswahlen machen Gerüchte von Kanzlertausch bis Kanzlersturz die Runde. Was steckt dahinter? Das ZDF-Hauptstadtstudio-Team analysiert die aktuelle Lage.
Kurz vor den nächsten Landtagswahlen steht Kanzler Friedrich Merz massiv unter Druck. Gerüchte von Kanzlertausch bis Kanzlersturz machen die Runde. Sollte die Union am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin erneut schlechte Ergebnisse kassieren, könnte in der Partei alles ins Rutschen geraten.
Droht Friedrich Merz ein konstruktives Misstrauensvotum? Oder kommt es sogar zu Neuwahlen? Wer könnte Merz ersetzen? Und wer steht wirklich noch hinter ihm?
Das ZDF-Studioleiterteam Diana Zimmermann und Wulf Schmiese analysieren im Gespräch mit Christiane Hübscher die aktuelle Lage.