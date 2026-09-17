Möglicher Kanzlertausch: Eine Analyse

Kurz vor den nächsten Landtagswahlen steht Kanzler Friedrich Merz massiv unter Druck. Gerüchte von Kanzlertausch bis Kanzlersturz machen die Runde. Sollte die Union am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin erneut schlechte Ergebnisse kassieren, könnte in der Partei alles ins Rutschen geraten.