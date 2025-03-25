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PolitiX - Damit ihr politisch mitreden könnt

PolitiX

Unsere Hauptstadtkorrespondent*innen tauchen ganz tief in zeitgenössische Themen ein: Sie berichten von Gesprächen hinter der Kamera und geben fundierte Prognosen. Damit ihr politisch mitreden könnt!

Aktuelle Ausgaben von PolitiX

  1. Alexander Dobrindt - heimlich mächtig?

    Politik | PolitiX:Alexander Dobrindt - heimlich mächtig?

    von Andrea Maurer
    Video15:07
  2. Katherina Reiche

    Politik | PolitiX:Reiche: Lobby-Ministerin oder Macherin?

    von Johannes Lieber
    Video13:53
  3. Friedrich Merz, im Bundestag sitzend. Er sieht unzufrieden aus.

    Politik | PolitiX:Ein Jahr Merz: Der Absturz

    von Nicole Diekmann
    Video14:34
  4. Collage: Eine Person in Rückenansicht hat frustriert den Kopf in die Hände gestützt. In einem Fensterrahmen vor ihr zeigt sich ein riesiger Überweisungsschein vom Arzt mit der Aufschrift "Psychotherapie". Links davon die Kuppel des Bundestagsgebäudes.

    Weniger Geld für Therapeuten:Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?

    von Britta Spiekermann
    Video11:58
  5. Politix: Der Trump-Flüsterer?

    Politik | PolitiX:Der Trump-Flüsterer?

    von W. Schmiese, C. Hübscher, D. Rzepka
    Video11:32
  6. Friedrich Merz im Sport-Outfit, Mittig die Olympischen Ringe, links das Dach des Bundestags in Anschnitt.

    Politik | PolitiX:So radikal soll der Sport umgebaut werden

    von Johannes Lieber
    Video11:13
  7. Politix: Sinken bald die Mieten?

    Politik | PolitiX:Sinken bald die Mieten?

    von Jan Henrich
    Video10:17
  8. Das Bild zeigt einen gestikulierenden Bundeskanzler Friedrich Merz.

    Politik | PolitiX:Melden wir uns zu oft krank?

    von Britta Buchholz und Jan Henrich
    Video11:21
  9. Bild von Donald Trump. Daneben eine Freifläche.

    Politik | PolitiX:Wirft Trump Europa unter den Bus?

    von Andrea Maurer
    Video13:08
  10. Zwei Arme in Jacket- und Hemdärmeln reichen sich die Hände. Der blaue Hintergrund trägt die Buchstaben "AfD", im Vordergrund der Schriftzug "Kontaktverbot", wobei "verbot" durchgestrichen ist.

    Politik | PolitiX:AfD und die Wirtschaft: Kontaktverbot?

    von Christiane Hübscher
    Video10:02
  11. Neue InsidePolitiX-Folge zur Debatte um ein Verbot der AfD-Jugendorganisation - von Nicole Diekmann

    Politik | PolitiX:AfD-Jugend verbieten?

    von Nicole Diekmann
    Video11:01
  12. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Spiekermann über die schleppende Corona-Aufarbeitung

    Politik | PolitiX:Woran krankt die Corona-Aufarbeitung?

    von Britta Spiekermann
    Video11:33
  13. Kanzler Scholz kopfgroß links im Bild und ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese rechts im Bild am Schreibtisch sitzend

    Politik | PolitiX:Scholz‘ Vertrauensfrage

    von Wulf Schmiese
    Video14:01
  14. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann mit einer neuen Folge InsidePolitiX zur Nominierung von Alice Weidel als AfD-Kanzlerkandidatin

    Politik | PolitiX:Wer ist Alice Weidel wirklich?

    von Nicole Diekmann
    Video9:58
  15. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Christane Hübscher über die Merkel-Memoiren

    Politik | PolitiX:Was in Merkels Memoiren steht - und was nicht

    von Christiane Hübscher
    Video13:13
  16. Donald Trump, neuer US-Präsident, und ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese

    Politik | PolitiX:Was uns Trumps Sieg kostet

    von Wulf Schmiese
    Video10:29
  17. Alice Weidel und Björn Höcke links im Bild, ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann rechts im Bild

    Politik | PolitiX:Kann die AfD (doch) verboten werden?

    von Nicole Diekmann
    Video12:07
  18. Sahra Wagenknecht und die Gründung des BSW - eine Inside-PolitiX-Folge zur Doku von Christiane Hübscher und Andrea Maurer

    Politik | PolitiX:Inside Bündnis Wagenknecht

    von Christiane Hübscher und Andrea Maurer
    Video12:42
  19. FDP-Chef Lindner unter einem Schild mit der Aufschrift Asyl, rechts im Bild ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen

    Politik | PolitiX:Kontrolle verloren?

    von Daniel Pontzen
    Video16:00
  20. links im Bild: Geldbündel mit 500-Euro-Scheinen, eine Ukraine-Flagge, über beidem ein Kreis mit einem Strich durch - rechts im Bild: ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen am Schreibtisch

    Politik | PolitiX:Bürgergeld für Ukraine-Flüchtlinge stoppen?

    von Daniel Pontzen
    Video13:39
  21. ZDF-Hauptstadtkorrespondent Andreas Huppert mit einer neuen Folge von Inside PolitiX zur Wehrpflicht-Debatte

    Politik | PolitiX:Zurück zur Wehrpflicht?

    von Andreas Huppert
    Video10:48
  22. ZDF-Hauptstadtkorrespondent Thomas Reichart mit einer neuen Folge von Inside PolitiX - zu Scholz versus Pistorius

    Politik | PolitiX:Scholz versus Pistorius

    von Thomas Reichart
    Video10:44
  23. Inside-PolitiX-Folge von ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Spiekermann zur Corona-Aufarbeitung

    Politik | PolitiX:Corona - schon verziehen?

    von Britta Spiekermann
    Video9:08
  24. Britta Buchholz in einer neuen Folge von Inside PolitiX über Lindner und die FDP

    Politik | PolitiX:Die FDP und das drohende Ampel-Aus

    von Britta Buchholz
    Video10:56
  25. ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Dorthe Ferber zum Demokratiefördergesetz

    Politik | PolitiX:Geld gegen Hass

    von Dorthe Ferber
    Video9:10
  26. ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen zur Debatte um ein Sexkaufverbot

    Politik | PolitiX:Sexkauf verbieten?

    von Daniel Pontzen
    Video12:42