PolitiX - Damit ihr politisch mitreden könnt

PolitiX
Unsere Hauptstadtkorrespondent*innen tauchen ganz tief in zeitgenössische Themen ein: Sie berichten von Gesprächen hinter der Kamera und geben fundierte Prognosen. Damit ihr politisch mitreden könnt!
Aktuelle Ausgaben von PolitiX
Politik | PolitiX:Alexander Dobrindt - heimlich mächtig?von Andrea MaurerVideo15:07
Politik | PolitiX:Reiche: Lobby-Ministerin oder Macherin?von Johannes LieberVideo13:53
Politik | PolitiX:Ein Jahr Merz: Der Absturzvon Nicole DiekmannVideo14:34
Weniger Geld für Therapeuten:Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?von Britta SpiekermannVideo11:58
Politik | PolitiX:Der Trump-Flüsterer?von W. Schmiese, C. Hübscher, D. RzepkaVideo11:32
Politik | PolitiX:So radikal soll der Sport umgebaut werdenvon Johannes LieberVideo11:13
Politik | PolitiX:Sinken bald die Mieten?von Jan HenrichVideo10:17
Politik | PolitiX:Melden wir uns zu oft krank?von Britta Buchholz und Jan HenrichVideo11:21
Politik | PolitiX:Wirft Trump Europa unter den Bus?von Andrea MaurerVideo13:08
Politik | PolitiX:AfD und die Wirtschaft: Kontaktverbot?von Christiane HübscherVideo10:02
Politik | PolitiX:AfD-Jugend verbieten?von Nicole DiekmannVideo11:01
Politik | PolitiX:Woran krankt die Corona-Aufarbeitung?von Britta SpiekermannVideo11:33
Politik | PolitiX:Scholz‘ Vertrauensfragevon Wulf SchmieseVideo14:01
Politik | PolitiX:Wer ist Alice Weidel wirklich?von Nicole DiekmannVideo9:58
Politik | PolitiX:Was in Merkels Memoiren steht - und was nichtvon Christiane HübscherVideo13:13
Politik | PolitiX:Was uns Trumps Sieg kostetvon Wulf SchmieseVideo10:29
Politik | PolitiX:Kann die AfD (doch) verboten werden?von Nicole DiekmannVideo12:07
Politik | PolitiX:Inside Bündnis Wagenknechtvon Christiane Hübscher und Andrea MaurerVideo12:42
Politik | PolitiX:Kontrolle verloren?von Daniel PontzenVideo16:00
Politik | PolitiX:Bürgergeld für Ukraine-Flüchtlinge stoppen?von Daniel PontzenVideo13:39
Politik | PolitiX:Zurück zur Wehrpflicht?von Andreas HuppertVideo10:48
Politik | PolitiX:Scholz versus Pistoriusvon Thomas ReichartVideo10:44
Politik | PolitiX:Corona - schon verziehen?von Britta SpiekermannVideo9:08
Politik | PolitiX:Die FDP und das drohende Ampel-Ausvon Britta BuchholzVideo10:56
Politik | PolitiX:Geld gegen Hassvon Dorthe FerberVideo9:10
Politik | PolitiX:Sexkauf verbieten?von Daniel PontzenVideo12:42