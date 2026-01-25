KI-Schnee aus Kamtschatka: ZDFheute entlarvt Fake-Bilder

In diesem Fall konnten wir bestimmte Schneebilder unter anderem mit einer Software als Fakes entlarven. Klingt beruhigend, ist es aber nur bedingt, so Jan Schneider vom ZDFheuteCheck. Denn solche Tools sind keine Garantie: Sie stufen hin und wieder auch KI-Bilder als echt ein – vor allem, wenn die Bilder gut gemacht sind oder nachbearbeitet wurden.

25.01.2026 | 1:32 min