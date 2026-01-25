  3. Merkliste
KI-Schnee aus Kamtschatka: ZDFheute entlarvt Fake-Bilder

ZDFheuteCheck:KI-Schnee aus Kamtschatka

Es hat viel geschneit auf der russischen Halbinsel Kamtschatka, Bilder im Netz zeigen die dramatische Situation – viele davon sind aber auch mit KI generiert.

KI-Fake Bild von Schnee in Kamtschatka. Schneemassen türmen sich vor Häusern auf. Darauf steht "Fake" geschrieben.

In diesem Fall konnten wir bestimmte Schneebilder unter anderem mit einer Software als Fakes entlarven. Klingt beruhigend, ist es aber nur bedingt, so Jan Schneider vom ZDFheuteCheck. Denn solche Tools sind keine Garantie: Sie stufen hin und wieder auch KI-Bilder als echt ein – vor allem, wenn die Bilder gut gemacht sind oder nachbearbeitet wurden.

