Die beliebtesten Vornamen der letzten 100 Jahre

Von Hans und Ursula zu Noah und Emilia:Die beliebtesten Vornamen der letzten 100 Jahre

|

Hans, Sabine, Kevin: Namen haben ihre Zeit - aber manche erleben auch ein Comeback. Das sind die beliebtesten Babynamen der letzten 100 Jahre.

Zwei Babys liegen auf einem gepunkteten Hintergrund

Sehen Sie hier, wie sich die Babynamen-Trends seit den 1920er-Jahren geändert haben.

25.12.2025 | 0:39 min

