Immer mehr Menschen wollen aufs Land

von Mona Trebing 19.07.2025 | 17:05 |

Voll, laut und anonym ist oft das Leben in den Großstädten. Deshalb zieht es viele wieder in ländliche Regionen. Dort sind oft viele günstige Immobilien zu finden und man kennt sich in der Nachbarschaft.