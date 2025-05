Der Länderspiegel

Der Länderspiegel des ZDF thematisiert Nachrichten nah am Menschen: Das aktuelle Wochenmagazin berichtet von vielseitigen Geschichten aus Bundesländern, Regionen und Kommunen - bürgernah und zupackend. Und in jeder Sendung: der "Hammer der Woche". Aktuelle Highlights und Videos zum Länderspiegel in der Übersicht.