Hammer der Woche aus Kassel

von Markus Bonkowski und Ludwig Klug 19.07.2025 | 17:05 |

Mimi ist körperlich beeinträchtigt, möchte aber weiterhin arbeiten. Dafür will sie in ihre Garage in ein Büro umwandeln. Das Bauamt Kassel genehmigt den Umbau zu "Wohnraum" jedoch nicht.