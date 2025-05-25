Finanzminister dringt auf Reform:Klingbeil: Sozialbeiträge stabilisieren
Finanzminister Lars Klingbeil dringt auf Reformen bei den Sozialkassen. Das Ziel sei es, die Beiträge zu stabilisieren, sagte er auf dem Parteitag der Niedersachsen-SPD am Freitag.
Steigende Sozialversicherungsbeiträge, die im Bereich Rente, Pflege und auch im Gesundheitsbereich drohten, seien eine Belastung sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. "Das müssen wir in den Griff bekommen", sagte Klingbeil auf einem Parteitag der niedersächsischen SPD in Wolfenbüttel am Freitag.
Es würden jetzt sehr schnell Reformkommissionen eingesetzt. "Auf der Strecke dahin werden wir natürlich auch zusätzliche Gelder in die Hand nehmen müssen." Das Ziel sei, die Beiträge zu stabilisieren.
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