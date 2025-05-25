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Klingbeil: Müssen Sozialbeiträge stabilisieren

Finanzminister dringt auf Reform:Klingbeil: Sozialbeiträge stabilisieren

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Pressekonferenz mit Finanzminister Lars Klingbeil zur Steuerschätzung

Finanzminister Lars Klingbeil dringt auf Reformen bei den Sozialkassen. Das Ziel sei es, die Beiträge zu stabilisieren, sagte er auf dem Parteitag der Niedersachsen-SPD am Freitag.

Steigende Sozialversicherungsbeiträge, die im Bereich Rente, Pflege und auch im Gesundheitsbereich drohten, seien eine Belastung sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. "Das müssen wir in den Griff bekommen", sagte Klingbeil auf einem Parteitag der niedersächsischen SPD in Wolfenbüttel am Freitag.

Es würden jetzt sehr schnell Reformkommissionen eingesetzt. "Auf der Strecke dahin werden wir natürlich auch zusätzliche Gelder in die Hand nehmen müssen." Das Ziel sei, die Beiträge zu stabilisieren.

Drohende Beitragssprünge
:Klingbeil drängt: Sozialversicherung reformieren

Damit Beiträge und Zuschüsse für die Sozialversicherungen nicht weiter steigen, müssten Reformen her, fordert Finanzminister Klingbeil - aber nicht nur zu Lasten der Arbeitnehmer.
Archivbild: Lars Klingbeil spricht bei einer Pressekonferenz am 12.06.2023 im Willy-Brandt-Haus.

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