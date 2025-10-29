Satellitenbilder zeigen Entwicklung:Hurrikan über Jamaika: "Melissas" zerstörerischer Weg
Hurrikan "Melissa" hat in Jamaika enorme Schäden angerichtet. Satellitenbilder und Wetterdaten zeigen, wie binnen weniger Tage ein "Jahrhundertsturm" entstand.
Mit "Melissa" ist erstmals ein Hurrikan der stärksten Kategorie 5 in Jamaika auf Land getroffen. Bereits vor dem Eintreffen hatte das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami vor "Melissa" gewarnt. Auch das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von einem "Jahrhundertsturm". Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar war, die Behörden rechnen jedoch mit schwerer Verwüstung. Jamaikas Minister für lokale Verwaltung, Desmond McKenzie, nannte Hurrikan "Melissa" eine "der schlimmsten Erfahrungen, die wir je gemacht haben".
Mit Satellitenbildern und Daten der interaktiven Wetterkarte "Zoom Earth" zeichnet ZDFheute "Melissas" Entwicklung im Video nach - und zeigt, wie sich "Melissa" binnen weniger Tage über der Karibik zum Kategorie-5-Hurrikan entwickelt hat.
