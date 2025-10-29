  3. Merkliste
Hurrikan über Jamaika und Kuba: "Melissas" zerstörerischer Weg

Satellitenbilder zeigen Entwicklung:Hurrikan über Jamaika: "Melissas" zerstörerischer Weg

Hurrikan "Melissa" hat in Jamaika enorme Schäden angerichtet. Satellitenbilder und Wetterdaten zeigen, wie binnen weniger Tage ein "Jahrhundertsturm" entstand.

Ein von der NASA-Anwendung Worldview, Teil des NASA Earth Science Data and Information System (ESDIS), zur Verfügung gestelltes Satellitenbild zeigt den Hurrikan Melissa, der sich am 28.10.2025 Jamaika nähert.

29.10.2025 | 1:33 min

Mit "Melissa" ist erstmals ein Hurrikan der stärksten Kategorie 5 in Jamaika auf Land getroffen. Bereits vor dem Eintreffen hatte das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami vor "Melissa" gewarnt. Auch das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von einem "Jahrhundertsturm". Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar war, die Behörden rechnen jedoch mit schwerer Verwüstung. Jamaikas Minister für lokale Verwaltung, Desmond McKenzie, nannte Hurrikan "Melissa" eine "der schlimmsten Erfahrungen, die wir je gemacht haben".

Mit Satellitenbildern und Daten der interaktiven Wetterkarte "Zoom Earth" zeichnet ZDFheute "Melissas" Entwicklung im Video nach - und zeigt, wie sich "Melissa" binnen weniger Tage über der Karibik zum Kategorie-5-Hurrikan entwickelt hat.

Tropische Wirbelstürme entstehen über Wasser – über Atlantik und Nordostpazifik nennt man sie Hurrikans. Hurrikans haben eine Windgeschwindigkeit von mindestens 118 km/h. Zur höchsten Kategorie 5 gehören sie ab 252 km/h. Hurrikans entstehen ab einer Wassertemperatur von 27 °C, daher geht die Saison von Juni bis November. Die feucht-warme Luft steigt auf, es bildet sich ein Wolkenturm. In der Mitte befindet sich das wolkenfreie Zentrum des Sturms, das sogenannte "Auge". Durch die Erwärmung der Ozeane gibt es mehr starke Hurrikans.

