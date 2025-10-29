Mit "Melissa" ist erstmals ein Hurrikan der stärksten Kategorie 5 in Jamaika auf Land getroffen. Bereits vor dem Eintreffen hatte das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami vor "Melissa" gewarnt. Auch das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von einem "Jahrhundertsturm". Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar war, die Behörden rechnen jedoch mit schwerer Verwüstung. Jamaikas Minister für lokale Verwaltung, Desmond McKenzie, nannte Hurrikan "Melissa" eine "der schlimmsten Erfahrungen, die wir je gemacht haben".