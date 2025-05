Nations League gegen Italien : DFB-Elf will keine Rechenspiele gegen Italien

von Boris Büchler 22.03.2025 | 19:15 |

Nach dem 2:1-Sieg gegen Italien würde der deutschen Mannschaft in Dortmund sogar ein Remis reichen. Doch die DFB-Elf will nicht rumrechnen und das gute Hinspielergebnis am liebsten ausblenden.