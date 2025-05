Scholz: Waffengesetze werden verschärft

26.08.2024 | 12:25 |

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in Solingen angekündigt, das Waffenrecht verschärfen zu wollen. "Alles, was in unsere Macht liegt", solle jetzt getan werden, sagte Scholz am Montag bei einem Besuch in der Stadt.