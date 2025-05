Gottesdienst und Gedenkstunde : Berlin gedenkt Kriegsende vor 80 Jahren

08.05.2025 | 13:00 |

Anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor achtzig Jahren fand am Morgen ein ökumenischer Gottesdienst in Berlin statt. Am Mittag folgt eine Gedenkstunde im Bundestag.