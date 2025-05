Debatte über Ministerauftritte

03.03.2017 | 19:00 |

Auch in Deutschland wird diskutiert, ob Wahlkampfauftritte türkischer Minister abgesagt werden dürfen. Besonders emotional ist Debatte bei den rund 1,4 Millionen Menschen mit türkischem Pass in Deutschland, die in der Türkei wahlberechtigt sind.