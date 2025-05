Rechtsstreit um „Round-Up“ : Chemiekonzern Bayer will Klage beilegen

16.05.2025 | 08:52 |

In den USA will der Konzern Bayer Klagen zum Unkrautvernichter „Round-Up“ beilegen. Scheitert dies, will Bayer den Konkurs des Herstellers und Tochterunternehmens Monsanto prüfen.