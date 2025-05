CSU und Grüne mit Wahlkampfauftakt

von Eva Schiller 06.01.2025 | 21:45 |

Ein harter Kurs in der Migrationspolitik: Das ist eine der Forderungen der CSU für den Wahlkampf auf ihrer Klausur in Seeon. Die Grünen wollen in Lübeck ihre Kampagne starten.