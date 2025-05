17. Juni : Volksaufstand in Jena

von Andreas Postel 17.06.2019 | 21:45 |

Am 17. Juni 1953 gehen die Bürger der DDR auf die Straße. Sie demonstrieren gegen die SED und fordern bessere Lebensbedingungen, freie Wahlen, Demokratie und Freiheit. Nicht nur in Ost-Berlin, auch in Jena. Zeitzeugen erinnern sich.