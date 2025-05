"Viel Zeit bleibt nicht"

20.12.2021 | 21:45 |

Der Chef der Impfforschung an der Berliner Charité, Professor Sander, hält die Booster-Kampagne in Deutschland für sinnvoll. Allerdings helfe das nicht alleine. Die Verbreitung entwickelt sich in einer neuen Dimension. Viel Zeit bleibe da nicht.