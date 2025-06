Kleine Wirbel - große Wirkung

24.06.2018 | 10:00 |

Micro Eddies sind kleinste Turbulenzen in der Atmosphäre, die Gase durchmischen und in höhere Luftschichten transportieren. Özden Terli erklärt, warum man CO₂-Emissionen sogar in der Antarktis messen kann.