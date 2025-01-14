Solo-Weltumsegelung:Dalin in Weltrekordzeit zum Vendée-Globe-Sieg

In Rekordzeit um die Welt :Segeln: Charlie Dalin gewinnt Vendée Globe
mit Video
So schnell hat noch keiner die Welt umsegelt bei der Vendée Globe: Charlie Dalin unterbot mit seiner Hochgeschwindigkeits-Yacht die bisherige, acht Jahre alte Bestmarke um mehr als neun Tage. Boris Herrmann ist noch unterwegs.
