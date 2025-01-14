  3. Merkliste
  4. Suche
Sendungen
heute journal

Vendée Globe: Charlie Dalin triumphiert in Rekordzeit

Solo-Weltumsegelung:Dalin in Weltrekordzeit zum Vendée-Globe-Sieg

|

Vendee-Globe-Sieger Charlie Dalin im Ziel auf seinem Boot stehend.

So schnell hat noch keiner die Welt umsegelt bei der Vendée Globe: Charlie Dalin unterbot mit seiner Hochgeschwindigkeits-Yacht die bisherige, acht Jahre alte Bestmarke um mehr als neun Tage. Boris Herrmann ist noch unterwegs.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID

Mehr zum Thema