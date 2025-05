Positiv zum Dienst in der Klinik?

05.01.2022 | 21:40 |

Gesundheitsminister Lauterbach schließt es aus, dass in Deutschland, ähnlich wie in Frankreich, Klinikpersonal trotz positiver Tests arbeiten wird. Außerdem sieht er den Einsatz von Masken in Schulen als beste Schutzmaßnahme gegen die Omikron-Variante.