Ostukraine: Unter Beschuss in Charkiw

von M. Haselrieder / A. Ginzel 08.04.2022 | 22:00 |

Viele Menschen leben in Charkiw seit Wochen in Bunkern, in Kellern und in der U-Bahn: Ältere Frauen, Kranke und Kinder, die nicht fliehen können. Männer sind in der Territorialverteidigung - die Front ist nur eineinhalb Kilometer entfernt.