Stichwort: Wer sind die Drusen?

von Ulrike Rödle 17.07.2025 | 23:15 |

Die Minderheit lebt in Syrien, Libanon und in Israel. Nach blutigen Angriffen von Beduinen hat sich Israel als selbsterklärte Schutzmacht der Drusen in den Konflikt eingeschaltet.