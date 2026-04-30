heute journal - der Podcast : Krankenkassenreform – wer spart, wer zahlt? Mit Ferdinand Gerlach

30.04.2026 | 18:00 |

Bundeskanzler Friedrich Merz und Gesundheitsministerin Nina Warken haben am Mittwoch das geplante Sparpaket für die Krankenkassen vorgestellt. Lange hatte die Koalition darüber diskutiert, welche Vorschläge umgesetzt werden sollen: Die kostenlose Mitversicherung von Ehegatten, die Höhe der Beitragssätze und das Krankengeld waren Streitpunkte. Was soll sich nun konkret ändern? Für wen wird es teurer, wer profitiert?