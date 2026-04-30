heute journal - der Podcast:Krankenkassenreform – wer spart, wer zahlt? Mit Ferdinand Gerlach
Bundeskanzler Friedrich Merz und Gesundheitsministerin Nina Warken haben am Mittwoch das geplante Sparpaket für die Krankenkassen vorgestellt. Lange hatte die Koalition darüber diskutiert, welche Vorschläge umgesetzt werden sollen: Die kostenlose Mitversicherung von Ehegatten, die Höhe der Beitragssätze und das Krankengeld waren Streitpunkte. Was soll sich nun konkret ändern? Für wen wird es teurer, wer profitiert?
Die Bundesregierung hat das geplante Sparpaket für die Krankenkassen vorgestellt. Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Marietta Slomka im Podcast mit dem Arzt und Gesundheitsweisen Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, der als Teil der Finanzkommission Gesundheit die Vorschläge für die Reform mit erarbeitet hat, und mit der Dermatologin und Autorin Dr. Yael Adler.
Außerdem: Kegelrobben sind ein wichtiges Anzeichen für die Gesundheit der Ostsee. Deshalb werden sie regelmäßig per Hand gezählt. Mithilfe von KI soll das weniger Aufwand werden – so bleibt mehr Zeit für den Schutz der Robben.
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