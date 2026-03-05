heute journal - der Podcast : Iran-Konflikt: Krieg ohne Ziel?

05.03.2026 | 20:30 |

Seit fast einer Woche herrscht Krieg in Nahost. Während bei vielen Exil-Iranern nun die Hoffnung aufblüht, dass ein “Regime Change” in greifbare Nähe gerückt ist, bleibt die Frage nach einem konkreten Ziel und Ende dieses Kriegs offen. Host Alica Jung spricht mit dem deutsch-iranischen Politologen Ali Fathollah-Nejad über Szenarien für die Zeit nach den Angriffen und wer welche Interessen in der Region verfolgt. Außerdem gibt Journalistin Daniela Sepheri einen Einblick, wie es den Menschen in Iran eigentlich geht.