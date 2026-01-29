heute journal - der Podcast: Gaza heute: Leben zwischen Trümmern

In Gaza beginnt “Phase 2” des Friedensplans: Der Leichnam der letzten Geisel wurde nach Israel zurückgebracht, die Voraussetzungen für die nächsten Schritte sind damit erfüllt – doch im Gazastreifen herrschen weiterhin Not, Unsicherheit und politische Spannungen.

Was bedeutet diese neue Phase ganz konkret für die Menschen vor Ort? Welche Folgen hätte die angekündigte Öffnung des Grenzübergangs Rafah nach fast zwei Jahren? Und wie verändert Trumps Board of Peace – zu Deutsch Friedensrat – die politischen Machtverhältnisse im Konflikt?

Das “Board of Peace” ist ein neues, internationales Gremium. Es soll laut seiner Charta weltweit Konflikte befrieden und auch den Wiederaufbau nach Kriegen steuern. An der Spitze des Friedensrats soll Donald Trump stehen. Er ist lebenslang Vorsitzender und entscheidet welche Staaten mit vertreten sein dürfen. Wer eingeladen ist, kann dann an Beschlüssen mitarbeiten oder Arbeitsgruppen beitreten, die sich den verschiedenen Krisen widmen. Wie genau die Arbeit aussehen soll, ist aber noch nicht klar.

In Gaza soll der Rat den langfristigen Frieden sichern. Experten sollen die Verwaltung von Gaza übernehmen und der Rat ihre Arbeit überwachen und absichern.

Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers blicken gemeinsam mit dem Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv Thomas Reichart auf die Lage im Gazastreifen und Trumps neuen Friedensrat.

