heute journal - der Podcast:Trumps Ukraine-Strategie: Mehr Sicherheit für Europa?

Und wie kommen die Waffen, die Trump in die Ukraine bringen will eigentlich dorthin?

Ein großer Teil der Lieferung kommt aus europäischen Staaten wie Deutschland oder Frankreich in die Ukraine. Manches kann tatsächlich mit normalen LKWs geliefert werden. Aber Panzer sind zum Beispiel zu schwer und werden deshalb mit Güterzügen oder speziellen Schwerlast-LKW mit Tiefladern transportiert. So kommen sie in Nachbarländer der Ukraine, wie Polen. An der Grenze übernehmen dann ukrainische Soldaten die Fahrzeuge und bringen sie über die Grenze. Kleine Ausrüstungsgegenstände wie Munition oder kleinere Waffen können direkt per LKW in die Ukraine gebracht werden. Oder auch mit dem Flugzeug, oder der Bahn.