heute journal - der Podcast : Pflege in der Krise: Wer kümmert sich, wenn wir alt sind?

10.07.2025 | 21:15 |

In Deutschland leben immer mehr alte Menschen. Und viele von ihnen werden früher oder später Pflege benötigen. Gleichzeitig wird Pflege immer teurer und es fehlen Fachkräfte, um alle gut zu versorgen. Wie steht es wirklich um die Pflege? Und was muss passieren, damit nicht irgendwann viele ohne Pflege dastehen? Um diese Fragen kümmert sich seit dieser Woche die Bundesregierung in der AG “Zukunft Pflege”. Und auch Helene Reiner und Dunja Hayali sprechen im Podcast darüber mit der Wissenschaftlerin Prof. Dr. Uta Gaidys. Altenpfleger und Content Creator John Lopes erzählt, warum er seinen Beruf liebt und wir schauen: Was kann man tun, um selbst gut vorbereitet zu sein?