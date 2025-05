heute journal - der Podcast : Immer mehr KI auf Social Media: genial oder Albtraum?

28.05.2025 | 22:22 |

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile überall. In unseren Haushaltsgeräten, Autos und auch in unseren Feeds. Seit dieser Woche darf Meta unsere öffentlichen Posts, Likes und Kommentare nutzen, um seine KI zu trainieren. Was macht das mit unseren Feeds, unseren Freundschaften und unserem Vertrauen in Medien? Darüber sprechen Helene Reiner und Dunja Hayali mit der Wissenschaftlerin Katja Muñoz. Es geht um Einsamkeit und um die Träume von Tech-Milliardären.