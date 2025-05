heute journal - der Podcast : Krieg in Nahost - lässt die Welt Gaza im Stich?

22.05.2025 | 22:36 |

Seit anderthalb Jahren herrscht im Gazastreifen Krieg. Und auch, wenn der Nahostkonflikt natürlich noch viel weiter zurückreicht, so ist die humanitäre Lage in Gaza heute wohl so schlimm wie noch nie. Derweil wird die internationale Kritik am Vorgehen Israels lauter. Doch wer kann diesen Krieg eigentlich stoppen? Und wie sähe eine realistische Lösung überhaupt aus? Das besprechen wir mit dem Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv, Thomas Reichart. Dabei geht es auch um die Frage, wie ausgewogen unsere Berichterstattung ist.