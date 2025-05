Wiederansiedlung von Przewalski-Pferden

von Stefanie Hayn 13.06.2024 | 16:00 |

Mit wertvoller Fracht sind zwei Militärflugzeuge aus Berlin und Prag in Richtung Kasachstan abgehoben. Denn mit ihnen wurden vier Przewalski-Pferde in die "goldene Steppe" in Zentralkasachstan transportiert. Wildpferde gelten dort als ausgestorben.