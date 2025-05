Ukraine: Ostern in Kriegszeiten

von Alica Jung 17.04.2025 | 16:00 |

Zum vierten Mal in Folge müssen die Menschen in der Ukraine das Osterfest in Kriegszeiten verbringen. Eine Bäckerei in Kiew möchte den Menschen durch ihr traditionelles Osterbrot Hoffnung und Wärme schenken. Auch an der Front.