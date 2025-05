Türkei: Die Russen kommen und kaufen

von S. Yavas und J. Brase 26.10.2022 | 16:00 |

In großem Stil erwerben Russen Immobilien in der Türkei, treiben so die Preise in die Höhe – auch eine Auswirkung des Ukrainekrieges und mit Folgen für die Bevölkerung, die ohnehin schon in einer Wirtschaftskrise steckt.