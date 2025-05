Serbien: Flüssige Bäume für das Klima

von Benno Krieger 11.11.2022 | 16:00 |

In Belgrad leiden viele Menschen unter der schmutzigen Luft. In der Innenstadt steht nun ein so genannter Photobioreaktor - eine Art flüssiger Baum. Kann er dabei helfen, die Luft sauberer zu machen?