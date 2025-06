Rue Cremieux in Paris : Selfiejäger zerstören Idylle

11.07.2019 | 16:00 |

Die Rue Cremieux in Paris ist eine Gasse wie aus dem Bilderbuch. Doch seit einiger Zeit lockt die malerische Idylle immer mehr Touristen an – für die perfekte Selbstinszenierung in sozialen Medien wie Instagram. Die Anwohner sind nur noch genervt.