Schweizer Gourmet-Restaurant für Bedürftige

von Eva Schiller 01.12.2022 | 16:00 |

Das Restaurant „Refettorio“ in Genf bietet etwas Besonderes an: Mittags gibt es Gourmet-Küche für alle, Abends kommen Bedürftige in den Genuss. Die Gäste am Mittag finanzieren so das Abendessen für bis zu 40 Leute.