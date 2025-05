Schweiz: Eine Seilbahn übers Matterhorn

von Sandra Susanka 05.07.2023 | 16:00 |

Seit Anfang Juni gibt es einen neuen Weg übers Matterhorn: Den Glacier Ride II. Er verbindet Zermatt in der Schweiz und Cervinia in Italien. Doch die Alpenüberquerung per Seilbahn hat ihren Preis.