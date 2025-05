Polen: Aktion gegen Menschenhandel

von Natalie Steger 15.08.2024 | 16:00 |

Escape Room auf vier Rädern: Bei dem Polizeiprojekt in Polen sollen junge Menschen auf das illegale Geschäft von Menschenhandel sensibilisiert werden. Eingesperrt in dem Truck, gilt sich in kürzester Zeit daraus zu befreien – als Warnung, nicht naiv zu sein.