Paris: Ärzte protestieren

von Anna Warsberg 27.02.2023 | 16:00 |

Die Allgemeinmediziner in Frankreich streiken, weil sie zu wenig verdienen. Vor allem auf dem Land, will niemand mehr Allgemeinmediziner werden. Wo die Not am größten ist, helfen „Flying Doctors“ und Ärzte, die ihren Ruhestand verschieben.