Niederlande: Vor den Neuwahlen

von Gunnar Krüger 17.11.2023 | 15:55 |

Wenige Tage vor der Parlamentswahl kündigt sich in den Niederlanden ein politischer Wandel an. Besonders hoch im Kurs steht eine erst im Sommer gegründete Partei, die ihren Ursprung in einer Protestbewegung gegen einen Kindergeldskandal hat.