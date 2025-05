Niederlande: Königshaus in der Krise

von Gunnar Krüger 20.04.2023 | 16:00 |

Durch Regelverstöße während der Corona-Krise hat das niederländische Königspaar einer Umfrage zufolge an Sympathie in der Bevölkerung verloren. Willem-Alexander und Máxima müssen Vertrauen einbüßen und das so kurz vor dem zehnjährigen Thronjubiläum.