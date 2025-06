Italien: Wie geht es weiter nach dem Referendum?

05.12.2016 | 16:00 |

59 Prozent der Italiener haben bei der Volksabstimmung gegen eine Verfassungsänderung der Reform gestimmt. Ministerpräsident Matteo Renzi kündigte in der Nacht zum Montag bereits seinen Rücktritt an. Doch wie geht es jetzt weiter in Italien?