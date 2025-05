Missbrauch in der britischen Armee

von Wolf-Christian Ulrich 26.04.2024 | 16:00 |

Die britische Armee will bis 2030 den Frauenanteil verdreifachen. Doch Berichte über Missbrauch in der Armee häufen sich. Eine ehemalige Soldatin beschreibt ihre tragischen Erfahrungen in einem Buch und fordert Veränderungen.