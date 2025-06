Die alte Heimat der neuen First Lady

21.11.2016 | 16:00 |

Sevnica, der beschauliche Geburtsort der neuen First Lady wird zurzeit von Medien und Schaulustigen überrannt: Jeder will wissen, wo und wie das Kind Melania Trump aufgewachsen ist. Die 5000 Einwohner des beschaulichen Dorfes sind stolz auf „ihre” First Lady, die Sevnica vor mehr als 20 Jahren auf der Suche nach einem besseren Leben verlassen hat.