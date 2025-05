Kopenhagen: Müllsammelnde Touristen

von Khaldi, Sohad 11.09.2023 | 16:00 |

Seit 2017 gibt es in Kopenhagen die Umweltinitiative "GreenKayak", die Wasserflächen von Plastikmüll befreien will. Das funktioniert so: Touristen können kostenlos ein Kajak mieten, wenn sie im Gegenzug Müll aus dem Wasser sammeln.