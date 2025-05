Jacob Collier: Zwischen Pop und Jazz

von Wolf-Christian Ulrich 14.03.2024 | 16:00 |

Er ist der unwahrscheinlichste Popstar der Gegenwart. Mit einer Mischung aus Jazz, Pop und Funk füllt Jacob Collier weltweit die Hallen. Und die Collier Karawane wird immer größer. Was die Fans am meisten fesselt: Seine pure Freude an der Musik.