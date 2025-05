Italien: Protest für bezahlbaren Wohnraum

von Renée Severin und Alicia Berthel 04.06.2024 | 16:00 |

Ilaria Lamera kommt aus Bergamo und studiert in Mailand - eine Wohnung in der Stadt konnte sie sich, wie viele andere Studierende, nicht leisten. Also startete sie eine Protestaktion und campte mit einem Zelt auf einem zentralen Platz in Mailand.